New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de ara seçimlerin sonucuna ilişkin belirsizlik sürerken günü düşüşle tamamladı.
New York borsası, ABD'de ara seçimlerin sonucuna ilişkin belirsizlik sürerken günü düşüşle kapattı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,95 azalışla 32.513,94 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 2,08 azalarak 3.748,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,48 kayıpla 10.353,17 puana indi.
ABD'de ara seçimlerin sonuçları Kongre'yi kimin kontrol edeceğine dair henüz net bir yanıt sağlamazken pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir izlendi.
Analistler, ABD'de perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.