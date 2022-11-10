  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de ara seçimlerin sonucuna ilişkin belirsizlik sürerken günü düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 00:58:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de ara seçimlerin sonucuna ilişkin belirsizlik sürerken günü düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,95 azalışla 32.513,94 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,08 azalarak 3.748,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,48 kayıpla 10.353,17 puana indi.

ABD'de ​​​​​​​ara seçimlerin sonuçları Kongre'yi kimin kontrol edeceğine dair henüz net bir yanıt sağlamazken pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23