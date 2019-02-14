New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,45 azalışla 25.428,26 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 2.740,66 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 7.392,08 puanda seyrediyor. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ocak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,1 azalarak, yıllık yüzde 2,0 artarak beklentilerin altında kaldı. Aralık ayına ilişkin perakende satışlar da beklentilerin aksine aylık yüzde 1,2 azaldı. Perakende satışların yüzde 0,1 artması öngörülüyordu. Analistler, perakende satışlar verisinin kötü gelmesinin ABD'de pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

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