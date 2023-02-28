New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, şubat ayının son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası, şubat ayının son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalarak 32.873,47 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.977,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 11.451,05 puana indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırımına gidebileceğine dair endişelerle pay piyasaları, ayın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.
Ülkede mal ticareti açığı, ocakta aylık bazda yüzde 2 artarak 91,5 milyar dolar oldu.
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