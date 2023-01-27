  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümete çileden çıkaran talep: Dolar kuru 30 liraya yükseltilmeli

Kaya Çilingiroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Gezi Parkı olaylarında eleştirmiştim ama...

İngiltere Maliye Bakanı Hunt kararı açıkladı: Dev büyüme oranı için alacağı o artırma planı!

EYT için merakla beklenen duyuruyu az önce Türkiye'ye yapıldı! O tarihe dikkat

Türkiye'den dev altın hamlesi! Erdoğan Söğüt Altın Madeni'ni açtı

Eleştirmek kırmızı çizgiymiş! Cem Vakfı'nda CHP kavgası

‘İlkokul çocuklarına bile sorsan…’ Süheyl Batum’a okkalı gönderme

İmamoğlu İyi Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olacak İşte kulislerde konuşulan 3 aşamalı senaryo...

İngiliz devinden Türkiye duyurusu: Bu kararı almak zorunda kaldık

Şentop'tan 6'lı masaya 'Erdoğan' şamarı
Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, açıklanan şirket finansal sonuçları ve ekonomik verilerin etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 18:20:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, açıklanan şirket finansal sonuçları ve ekonomik verilerin etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 33.952,93 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 4.053,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalarak 11.470,47 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 4,7'den 4,4'e geriledi.

Analistler, "yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının tüketicilerin davranışlarını etkilemeye başladığını, geçen yılın son ayında kişisel tüketim harcamalarının beklenenden fazla azalmasının ekonominin 2022 sonunda yavaşladığını gösterdiğini" belirtti.

Enflasyon göstergesindeki yavaşlamaya da dikkati çeken analistler, "söz konusu verinin Fed'in gelecek hafta faiz artırım hızını yavaşlatabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini" kaydetti.

Öte yandan bilanço sezonu da yoğun şekilde devam ederken, ABD'li çip üreticisi Intel'in finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamadı ve şirketin satışlarında önemli ölçüde düşüş yaşandığını gösterdi. Intel'in hisseleri, hayal kırıklığına neden olan bilançosu sonrası yüzde 10'nun üzerinde değer kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23