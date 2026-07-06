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Ekonomi New York borsası böyle kapandı
Ekonomi

New York borsası böyle kapandı

Yeniakit Publisher
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New York borsası böyle kapandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artarak 53.055,91 puana ulaştı ve kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 7.537,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 26.121,16 puana çıktı.

Pay piyasalarında, çip hisselerindeki yükselişin desteğiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Apple ile özel çiplerin geliştirilmesi ve tedariki amacıyla kurduğu ortaklığı 2031'e kadar genişletme konusunda anlaştığını duyuran çip şirketi Broadcom'un hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Bellek çipi üreticileri Western Digital, Seagate ve Micron Technology'nin hisseleri de yüzde 1 ila yüzde 7 yükseldi.

 

Öte yandan Microsoft'un hisseleri, şirketin iş gücünün yüzde 2,1'ine denk gelen 4 bin 800 kişilik bir işten çıkarma kararı aldığını açıklaması sonrasında yüzde 1 geriledi.

Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceği beklentisini güçlendirmişti.

Analistler, Fed'in son toplantısına ilişkin bu hafta yayımlanacak tutanaklarda, gelecek dönemde atılacak politika adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon ve istihdam risklerinin bir yıl öncesine göre tersine döndüğünü belirtti.

Waller, "ABD'de iş gücü piyasası istikrar kazanıyor gibi görünüyor. Enflasyon ise hızla yükselişe geçti. Bu durum da politika konusundaki yaklaşımınızı gözden geçirmenizi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

 

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 54 değerine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi ise haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 51,2'ye çıktı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda aylık bazda 0,4 puan artarak 51,9'a yükseldi.

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