Fındık neye iyi gelir, nasıl şifa kaynağına dönüşür! İşte tek tek not almanız gereken uyarılar
Selma Savcı

Fındık neye iyi gelir, nasıl şifa kaynağına dönüşür! İşte tek tek not almanız gereken uyarılar

Sofralarımızdan asla eksik etmemiz gereken bu besin kaynağını artık daha fazla ihmal etmemeliyiz.

#1
Fındığın sağlığımıza birçok farklı katkısı vardır. Fındık, kalp dostu bir besindir. Öncelikle fındık ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiye bir göz atalım.

#2
Uzmanlar, düzenli fındık tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini sıkça vurgular. İçerdiği sağlıklı yağlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolün (HDL) korunmasına yardımcı olur. Bu denge, damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalbinizi koruma altına alır.

#3
İçerdiği E vitamini, magnezyum ve sağlıklı yağlar, fındığı tam bir beyin dostu yapar. E vitamini, serbest radikallerle savaşarak bilişsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olur ve yaşa bağlı hafıza sorunlarının önlenmesinde rol oynar.

#4
Fındık cilde faydaları dendiğinde akla ilk gelen E vitaminidir. Bu güçlü antioksidan, cildi zararlı UV ışınlarından korur, nemlendirir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

#5
Fındık, düşük glisemik indeksli bir besin olup magnezyum açısından zengindir. Bu sayede kan şekerini kontrol altında tutmaya ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

#6
Hamilelikte fındık tüketimi, özellikle içerdiği folat (Folik Asit) sayesinde uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

#7
Fındık, yüksek kalori içermesine rağmen, zengin lif ve protein yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu, gün içindeki gereksiz atıştırmalıkların önüne geçer. Araştırmalar, dengeli bir diyete (günde bir avuç kadar) fındık eklemenin, kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermektedir. Yani, fındık kilo aldırmaz; aksine, doğru tüketildiğinde kilo yönetimine destek olur.

Vay vay

Kilosunu da yazsaydınız.
