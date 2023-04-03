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Dünya New York Belediye Başkanı duyurdu: Önlemler alındı
Dünya

New York Belediye Başkanı duyurdu: Önlemler alındı

Yeniakit Publisher
2023-04-03 23:20:00 -
New York Belediye Başkanı duyurdu: Önlemler alındı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemede ifade vermesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, protestolarda yaşanabilecek olası taşkınlıklara karşı şehirde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Adams, Trump'ın mahkemeye çıkarılmasından önce yaptığı toplantıda, New York'a yönelik "tespit edilmiş inandırıcı bir tehdit olmadığını", gündelik hayatın devam etmesi için kolluk kuvvetlerinin her türlü önlemi aldığını söyledi.

"Kendinizi kontrol edin" diyerek protestoculara seslenen Adams, "New York şehri bizim evimiz, sizin yersiz öfkenizin oyun alanı değil. Amerika'nın en güvenli büyük şehriyiz çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz." dedi.

Eski bir polis olan Belediye Başkanı, New York'a gelerek protestolara destek vereceğini söyleyen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'i uyararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış bilgi ve nefret söylemi yaydığı bilinen Marjorie Taylor Greene gibi insanlar şehre geleceğini söylüyor. Şehirdeyken en iyi tavrınızı takının. Her zaman olduğu gibi, hiçbir şekilde şiddete veya vandalizme izin vermeyeceğiz. Herhangi bir şiddet eylemine karışan her kim olursa olsun tutuklanacaktır."

Trump'a yakınlığıyla bilinen Taylor Greene, salı günü New York'a gideceğini ve "anayasaya aykırı olan cadı avını" protesto edeceğini duyurmuştu.
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Yorumlar

Telkadayıf

Bağımsız mahkemeler herkese lazım inşallah. Günü gelecek inşallah hamdolsun.

Meto

Potinin finosu başı beladan kurtulmasın inşallah
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