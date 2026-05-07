Nevşin'e ilk kez hak verdik! Erdoğan'ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?
Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li Nevşin Mengü, YILDIRIMHAN füzesinin üstünde Mustafa Kemal’in imzasının olmasını eleştirdi. Mengü, Mustafa Kemal’in, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü hatırlatarak, savaşlarda kullanılan bir füzenin üstünde imzasının olmasına tepki gösterdi. Nevşin’le aynı sebepten olmasa da füzenin üstünde Mustafa Kemal’in imzasının olması tepkileri beraberinde getirdi. CHP’nin ilk genel başkanının ölümünden on yıllar sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde üretilen 6 bin km menzilli balistik füzenin üstünde, Erdoğan’ın bile imzası yokken, neden Mustafa Kemal’in imzasının konulduğu merak konusu oldu.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar, dünyada büyük bir dikkatle takip ediliyor. Yerli ve milli silahlarla gücüne güç katan Türkiye, geçtiğimiz günlerde YILDIRIMHAN’ı tanıttı. 

İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “YILDIRIMHAN”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. YILDIRIMHAN'ın tanıtımı gündemden düşmezken gazeteci Nevşin Mengü de yorum yapan isimlerden biriydi.

Mustafa Kemal’in imzasını eleştirdi

 

Gazeteci Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayınında, CHP’nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal’in imzasının füzenin üzerinde yer almasının ‘ironik’ olduğunu söyledi. “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen Mustafa Kemal’in imzasının füzede olmasını yadırgayan Mengü, şunları söyledi:

Şu dikkat çekici; işte Kemal Atatürk'ün imzası var. YILDIRIMHAN Roketsan tarafından üretilecek, geliştirilecek falan. Çok ilgi gördü. Bir de tabii zamanın ruhunu yakalıyorum diyor Türkiye, onu söylüyor. Elimde var yapabilirim diyor. Aslında ilk ben bunu gördüğümde YILDIRIMHAN füzesini şunu düşündüm; üstünde Kemal Atatürk'ün imzasını görünce dedim ne kadar ironik. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta sulh cihanda sulh' değil mi sözüyle bilinen. Ama bugün hani YILDIRIMHAN füzesinin üstünde bak imzası.

 

Mengü, gelen tepkilerin üzerine yanlış anlaşıldığını iddia etti.

İlk kez Nevşin’e hak verdik

Nevşin geri adım atsa da, YILDIRIMHAN füzesinin üstünde neden Mustafa Kemal imzasının olduğu gerçekten merak konusu haline geldi. Zira tek parti diktatöryası döneminde savunma sanayinin temellerini atan isimlerin ne büyük zorluklar yaşadıkları herkesin malumu. Yerli uçak fabrikalarının kapatılması gibi onlarca skandal bugün bile sağduyulu ve bilinçli vatandaşların hatırında.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “savunmada yerlilik” hamlesiyle birlikte bu tür projelerin rahatça hayata geçirildiği gerçeği de ortada…

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının olduğu YILDIRIMHAN füzesinde, neden Osmanlı tuğrasıyla birlikte CHP’nin ilk genel başkanının imzasının olduğu tartışma konusu haline geldi. Vatandaşlar, “Erdoğan’ın imzası olsa daha mantıklı olurdu” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Yorumlar

Blondepate

Acayip abartıyoruz. Heryerde, her yapılan eser de bu imza olmak zorunda mı. İmza ne alaka.....

Kadir

Aynen bizde yadirgadik Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda Gidelim serv-i revânım yürü Sa‘dâbâd’a İşte üç çifte kayık iskelede âmâde Gidelim serv-i revânım yürü Sa‘dâbâd’a Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan Mâ-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan Gidelim serv-i revânım yürü Sa‘dâbâd’a
