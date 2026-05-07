Nevşin’e ilk kez hak verdik! Erdoğan’ın imzası olan projede Mustafa Kemal imzası niye var?

Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar, dünyada büyük bir dikkatle takip ediliyor. Yerli ve milli silahlarla gücüne güç katan Türkiye, geçtiğimiz günlerde YILDIRIMHAN’ı tanıttı.

İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “YILDIRIMHAN”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı. YILDIRIMHAN'ın tanıtımı gündemden düşmezken gazeteci Nevşin Mengü de yorum yapan isimlerden biriydi.

Mustafa Kemal’in imzasını eleştirdi

Gazeteci Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayınında, CHP’nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal’in imzasının füzenin üzerinde yer almasının ‘ironik’ olduğunu söyledi. “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen Mustafa Kemal’in imzasının füzede olmasını yadırgayan Mengü, şunları söyledi:

“Şu dikkat çekici; işte Kemal Atatürk'ün imzası var. YILDIRIMHAN Roketsan tarafından üretilecek, geliştirilecek falan. Çok ilgi gördü. Bir de tabii zamanın ruhunu yakalıyorum diyor Türkiye, onu söylüyor. Elimde var yapabilirim diyor. Aslında ilk ben bunu gördüğümde YILDIRIMHAN füzesini şunu düşündüm; üstünde Kemal Atatürk'ün imzasını görünce dedim ne kadar ironik. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta sulh cihanda sulh' değil mi sözüyle bilinen. Ama bugün hani YILDIRIMHAN füzesinin üstünde bak imzası.”

Mengü, gelen tepkilerin üzerine yanlış anlaşıldığını iddia etti.

İlk kez Nevşin’e hak verdik

Nevşin geri adım atsa da, YILDIRIMHAN füzesinin üstünde neden Mustafa Kemal imzasının olduğu gerçekten merak konusu haline geldi. Zira tek parti diktatöryası döneminde savunma sanayinin temellerini atan isimlerin ne büyük zorluklar yaşadıkları herkesin malumu. Yerli uçak fabrikalarının kapatılması gibi onlarca skandal bugün bile sağduyulu ve bilinçli vatandaşların hatırında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “savunmada yerlilik” hamlesiyle birlikte bu tür projelerin rahatça hayata geçirildiği gerçeği de ortada…

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının olduğu YILDIRIMHAN füzesinde, neden Osmanlı tuğrasıyla birlikte CHP’nin ilk genel başkanının imzasının olduğu tartışma konusu haline geldi. Vatandaşlar, “Erdoğan’ın imzası olsa daha mantıklı olurdu” diyerek tepkilerini dile getirdiler.