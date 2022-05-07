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Gündem Nevşin'den 'troll ordusu' bombası: Birdenbire ortaya çıkan Ümit Özdağ...
Gündem

Nevşin'den 'troll ordusu' bombası: Birdenbire ortaya çıkan Ümit Özdağ...

Nevşin Mengü, İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek provokasyona soyunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bot ve troll ordusuyla gündemde kaldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 00:54:00 -

Nevşin Mengü, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Mengü, İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek provokasyona soyunan Özdağ'ın bot ve troll hesaplarla gündem oluşturduğunu belirtti.

Nevşin Mengü, 'Birdenbire ortaya çıkan Ümit Özdağ fenomeni, Zafer Partisi fenomeni kuruldu. Kurulduktan bir müddet sonra yıldızı parladı. Gördüğümüz kadarıyla herhalde iyi bir medya ajansıyla anlaşmışlar. Ciddi bir bot ve troll operasyonu ile sürekli sosyal medyada gündemde kalıyorlar. Bu da bir siyaset yapma yöntemi tabi' ifadelerini kullandı.

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