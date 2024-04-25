Nevşin sen kimsin ya! Hadsizliğin lüzumu yok
Kelebek Etkisi isimli X hesabından sunucu Nevşin Mengü’nün videosu paylaşıldı. Videoda Mengü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akıl vermeye çalışıyor. İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katılan Erdoğan’ın 23 Nisan’a katılmadığını dile getirerek “Cenazeyi bir gün erteleyelim kardeşim dersin.” Diye konuştu.
Nevşin Mengü’nün bu konuşmasını x hesabından yayınlayan paylaşımcı “Nevşin sen kimsin yaa?
Cumhurbaşkanı 23 Nisan'da bir alimin cenazesi varken, Anıtkabir ziyareti yerine tercihini defin işleminden yana kullanmışsa bu seni niye geriyor? Bu cüreti nerden buluyorsun? Hadsizliğin lüzumu yok!” diye eleştirdi.
Binlerce yorum alan paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.