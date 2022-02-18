Nevşin Mengü’ye bunları söylesene! Mustafa İslamoğlu'na Yaşar Nuri Öztürk hatırlatması

Nevşin Mengü'ye konuşan Mustafa İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyerek "Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir." dedi.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Mustafa İslamoğlu'nun giderek Yaşar Nuri Öztürk'e benzediğini söyledi.

İşte Karahasnoğlu'nun o açıklamaları:

Mustafa İslamoğlu, Yaşar Nuri Öztürk olmaya soyundu. Yaşar Nuri Öztürk’ün neler yaptığını gördük. CHP’den vekil oldu. Orada da tutunamadı. Parti kurdu. Şimdi Mustafa İslamoğlu bunları söyledi, CHP’liler alkışladı bunu. Kısmen İslamoğlu da tarihten bunları getirip 'tartışılmış' diyebilir. Fethedilen bir yer sembol anlamında ibadethane camiye çevrilir. Ama hepsi kapatılmaz. İslamoğlu bunları söyleyeceğine, kulağına üflenenleri söylüyor. Türkçe ezanın hesabını sormasını beklerdim. CHP’li Şahin Mengü’nün kızına bunu söylemeliydi. Onların hoşuna gidecek olan şeyleri anlatıyor. Bugün Ayasofya Camii’nde kılıçla çıkmayan hocaya bir şey diyemiyoruz. Örf olduğunu söylüyoruz. Osmanlı geleneği olduğunu söylüyoruz. İslamoğlu, bunu farz gibi gösteriyormuşuz gibi, CHP’lilere şirin görünmek için ‘dini istismar ediyorlar’ gibisinden algı üretiyor. Böyle giderse İslamoğlu’nun sonu Yaşar Nuri Öztürk gibi olur. Bir tane kişi çıkıp Öztürk’e rahmet okuyor mu?