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Gündem Nevşin Mengü'den bomba Ekrem İmamoğlu itirafı
Gündem

Nevşin Mengü'den bomba Ekrem İmamoğlu itirafı

Nevşin Mengü, CHP-HDP ortaklığında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisine göre HDP'ye yakınlık gösterdiği itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 21:33:00 -
Nevşin Mengü'den bomba Ekrem İmamoğlu itirafı

yeniakit.com.tr

Nevşin Mengü, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı için “İmamoğlu CHP'den, bu konuda bir adım önde gidiyor.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu Pervin Buldan'un Nevruz Bayramını kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak Nevruz Bayramı’nı kutladı. İmamoğlu yaptığı telefon görüşmesinde HDP’ye kapatılması için açılan davanın ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin demokrasiye aykırı bir tutum olduğunu söyleyerek demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti.

Nevşin Mengü'den İmamoğlu itirafı

Son zamanlarda adı sık sık Pervin Buldan'la anılan Ekrem İmamoğlu için Nevşin Mengü bomba gibi bir itirafta bulundu. CHP-HDP ortaklığı kamuoyunda bilinen bir gerçeklikken Mengü, İmamoğlu'nun ortaklıkta CHP'den daha önde olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından bir haberi alıntılayan Mengü, “İmamoğlu CHP'den, bu konuda bir adım önde gidiyor.” dedi.

Pervin Buldan'la fidan ektiler

İmamoğlu daha önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı açılışında Pervin Buldan’la birlikte fidan dikmiş, görüntüler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Tepki gösteren gazi yakınını tehdit etti

Dün de 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’ne giden İmamoğlu’na bir gazi yakını tepki göstermişti.

Kendisine, "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?" şeklinde tepki gösteren gazi yakınına, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diyerek tehdit etmişti.

Vatandaşlar #benibul çağrısı yaptı

Gazi yakınına mafya ağzıyla tehditte bulunan ancak hiçbir kutlama ve bayramda Pervin Buldan'ı ıskalamayan İmamoğlu'na bu tehdidin ardından sosyal medyada #benibul etiketi açılarak tepki yağdı. 

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