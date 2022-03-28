Nevşin Mengü de o konuda atarlanmıştı

Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın, CHP'nin yayın organı Halk TV'den "YouTube'da paralel yayın yapıyorlardı" denilerek kovulmasının tartışmalı bir konuyu gündeme getirdiğini belirten Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, "Basın kanununa tabi bir gazeteci kurumu dışında başka işte çalışamaz. Burası net. Peki, YouTube 'başka iş' sayılır mı?" sorusunu ortaya attı. Birçok gazetecinin bağımsız yayın yaptığını belirten Selek, "Nevşin Mengü gibi bir kanalda çalışıp da YouTube’da bireysel içerik üretenler de bulunuyor. Hatta ürün tanıtımı yapmış, eleştirenlere de 'burası mecra, istediğim reklamı alırım' diye atarlanmıştı" hatırlatmasında bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"Özlem Gürses ve Emin Çapa, CHP'nin yayın organı Halk TV'de program yapıyorlardı.

Aynı zamanda YouTube'da içerik üretiyorlardı. İyi de takipçileri vardı.

Kanal yönetimi ikiliye "Paralel yayın yapıyorsunuz" diyerek hesapları Halk TV çatısı altında birleştirmeyi teklif etmiş.

"Kazancınızın yarısını vereceksiniz" demişler, kabul görmeyince de yol göstermişler.

Basın kanununa tabi bir gazeteci kurumu dışında başka işte çalışamaz. Burası net.

Peki, YouTube “başka iş” sayılır mı?

Neticede YouTube işveren değil.

Birçok gazeteci bağımsız yayın yapıyor. Nevşin Mengü gibi bir kanalda çalışıp da YouTube’da bireysel içerik üretenler de bulunuyor. Hatta ürün tanıtımı yapmış eleştirenlere de “burası mecra, istediğim reklamı alırım” diye atarlanmıştı.

Dolayısıyla tartışmalı bir durum…"