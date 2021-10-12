Nevşin Mengü ağzını fena bozdu... Canlı yayında skandal küfür

Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında büyük bir skandala imza attı. Mengü yayın esnasında gelen "Kim onu fonlarsa ona döner" yorumuna küfürle cevap verdi. Mengü'nün sözleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

CHP yandaşı Nevşin Mengü Youtube yayınında kendisiyle ilgili eleştiriye küfürle karşılık verdi.

Alper Şentürk isimli bir takipçisinin "Kim onu fonlarsa ona döner" yorumuna Mengü, "Kim fonlarsa ona döner diyor. 'Sen bi s...r git demek istiyorum'. Bu Alper Şentürk'e" diyerek küfürle cevap verdi.

"Alper Şentürk'ü bi' tokatlayacağım ya" diyen Mengü, ağzını bozarak şunları söyledi:

"S..tir git demek istiyorum"

"Yayından önce bakıyorum yorumlara kim ne yazıyor diye. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor. Kim fonlarsa ona döner diyo. S.... git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Yaa tabii çoluk çocuk ciddiye almamak lazım da ukala ukala yazıyor bu Nevşin diyor bi öyle bi böyle... Kardeşim sen yayıncılığın y'sini bilmezken, sen altındaki bezi doldururken ben bu işi yapıyordum. Sen ne anlatıyorsun. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok ama tabii hıyar olma hakkı da var."