Nevşehir'deki 18 yıllık Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülmüş halde bulunan Sedat Ünal'a ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini 11 Eylül'de yaptığı açıklamada duyurdu. Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek, böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını açıkladı.

Kumarhanede son kez görüldü, Han Gediği Mevkii'nde bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Sedat Ünal, 2008'de akşam saatlerinde evinden ayrıldı; Melikgazi ilçesinde "kulüp" olarak bilinen ve Tahsin Galitekin tarafından işletildiği belirtilen ruhsatsız kumarhaneye gitti. Ünal'ın burada bazı kişilerle birlikte kumar oynadığı, daha sonra Ürgüp'e bağlı Karakaya köyü Han Gediği Mevkii'nde öldürülmüş halde bulunduğu öğrenildi. Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otopside kırıklar, montta başkasına ait kan tespit edildi

Otopsi raporuna göre Ünal'ın vücudunda çok sayıda kaburga ve boyun omuru kırığı vardı; ölümün, kafa ile göğüs bölgesindeki travmaya bağlı beyin ve iç kanaması sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün ekspertiz raporunda ise maktulden alınan örneklerde meni bulunduğu, montundan alınan kanın maktule ait olmadığı ve erkek genotipik özellik taşıdığı kaydedildi. Monttaki kan ile diğer örnekteki genetik bulguların aynı kişiye ait olduğu tespiti de rapora girdi.

Bir hat, olay gecesi kumarhane ile ceset bölgesi arasında sinyal verdi

Dosya kapsamındaki HTS incelemeleri, olay gecesindeki telefon hareketliliğini ortaya koydu. Soruşturma notuna göre Ufuk Dursun adına kayıtlı bir GSM hattı, 23 Kasım 2008 gecesi önce kumarhane bölgesinde baz verdi; ardından cesedin bulunduğu bölgeden sinyal alıp yeniden kumarhane bölgesine döndü.

Aynı süreçte kumarhanedeki bazı kişilerin telefon hatları arasında yoğun görüşme trafiği yaşandığı, kimi hatların olayın kritik saatlerinde kapatıldığı ya da farklı cihazlarda kullanıldığı tespit edildi. Soruşturmadaki değerlendirmelerde, maktulün son görüldüğü kumarhane ile cesedin bulunduğu bölge arasındaki telefon hareketlerinin ve şüpheliler arasındaki irtibatların olayın aydınlatılmasında önemli görüldüğü ifade edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasında 7 isim hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden Murat Bedir ile Hakan Galitekin'in, maktulün öldürülüp atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği; Durdu Tezcan ile Yılmaz Bulut'un ise kumarhanede Ünal'la birlikte oyun oynadığı belirlendi. Kumarhane işletmecisi Tahsin Galitekin ile olay sırasında orada bulunan Tarkan Galitekin ve Akif Galitekin de işlem başlatılan isimler arasında yer aldı.

7 şüpheliye yönelik arama ve el koyma işlemlerinin Kayseri ile Antalya'da yapılacağı, ardından şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Yaklaşık 18 yıl önce işlenen cinayetin; HTS kayıtları, kriminal incelemeler ve yeniden değerlendirilen deliller üzerinden aydınlatılmasının hedeflendiği bildirildi.