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Gündem Lefkoşa'da kan donduran işkence: 9 aylık bebek felç bırakıldı!
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Lefkoşa'da kan donduran işkence: 9 aylık bebek felç bırakıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Lefkoşa'da kan donduran işkence: 9 aylık bebek felç bırakıldı!

Lefkoşa'da bebeklerine kötü muamele ettikleri iddiasıyla tutuklanan 23 yaşındaki anne ve 25 yaşındaki babanın 7 gün daha poliste tutulmasına karar verildi. Yoğun bakımda tedavi gören bebeğin belden aşağısının felç kaldığı bildirilirken, polisteki sorgusunda çocuğundaki morluklar sorulan annenin "Allah tarafından olabilir" savunması dikkat çekti. Doktor raporlarına göre ebeveynlere yöneltilen suçlamaların değişebileceği belirtildi.

Lefkoşa’da meydana gelen küçük çocuğa kötü muamele suçundan tutuklanan 3 çocuk annesi 23 yaşındaki F.K. ile eşi 25 yaşındaki M.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olayla ilgili bulguları aktardı.

Pınardan, 09.09.2026 tarihinde saat 11.00 raddelerinde zanlıların bakmakla yükümlü oldukları 9 aylık kızlarının omuriliğinde kırık oluşmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis, zanlılardan anne F.K.’nin sorgusunda çocuğun bezini değişirken poposunda morluk gördüğünü, morluktan önce olan bir durum olup olmadığı sorulduğunda ise Allah tarafından olabilir diye beyanat verdiğini açıkladı.

Polis, baba M.K.’nin ise işte olduğu sırada eşi tarafından aranarak durumu öğrendiğini söylediğini aktardı.

Bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü açıklayan polis, doktorlardan temin edilen sözlü beyanlarda böyle bir hasarın oluşabilmesi için yani omuriliğin kırılması için sert bir cisime vurulması, sert bir bası uygulanması veya 4 Kat kadar yüksekten düşmesi gibi sonuçlardan oluşmuş olabileceğinin öğrenildiğini kaydetti.

Polis, doktor raporlarının bir kısmının temin edildiğini, bebeğin batın kısmından aşağısının felç olduğuna dair doktor görüşü alındığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada bebeğin ikiz kardeşinin de 17.06.2026 tarihinde Lefkoşa Çocuk Acile Götürüldüğünü ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi gördüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların 2 buçuk yaşındaki çocukları ile daha önce tedavi gören 9 aylık bebeğin sosyal hizmetlerin korumasına alındığını belirtti. Temin edilecek doktor raporları olduğunu, suçun nevinin değişebileceğini veya farklı suçlar eklenebileceğinin aşikâr olduğunu kaydeden polis, bebeğin tedavisinin sürdüğünü, alınacak ifadeler ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan baba M.K.” Biz asla çocuklarımıza vurmayız, suçlu değiliz, kanıtınız var mı, eşim hamile hücrede kalamaz, ayrıca düzgün yemek yiyemiyoruz” dedi.

M.K. çocuklarının sosyal hizmetlerden alınıp, ailesine verilmesini de talep etti. Anne de aynı şekilde çocuğa zarar vermediğini öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına, annenin doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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