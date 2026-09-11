Osmanlı'nın temellerini atmıştı! Ertuğrul Gazi Söğüt’te anılıyor
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinin yakınında düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refik Arıkan, "Ertuğrul Gazi, burada iktidar sürdüğü yaklaşık 50 yıllık süre zarfında hem çevresindeki Türk beylikleriyle hem de yanı başındaki Bizans tekfurluklarıyla iyi ilişkiler yürüttü. Biz, buna 'müdara siyaseti' diyoruz" dedi