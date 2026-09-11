Osmanlı'nın temellerini atmıştı! Ertuğrul Gazi Söğüt’te anılıyor

Böylece Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı Devleti'nin banisi konumuna geldiğini anlatan Arıkan, "Böylece bu topraklar, 'kuruluşun' toprağı oldu. Zaten 'Bilecik, kuruluş ve kurtuluşun merkezidir.' diyoruz. İşte o kuruluşu tanımlayanlar, Söğüt'te yatan Ertuğrul Gazi ile Bilecik'te yatan Şeyh Edebali'dir ve buranın en büyük değerleridir." diye konuştu. Arıkan, Bilecik'in her ne kadar nüfus ve yüz ölçümü bakımından küçük olsa da geçmişte üstlendiği rolle Türkiye'nin sayılı şehirleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.