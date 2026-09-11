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Spor Aziz Yıldırım’ın sözünü çiğnedi! İsmail Kartal antrenmana çıkmadı
Spor

Aziz Yıldırım’ın sözünü çiğnedi! İsmail Kartal antrenmana çıkmadı

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Aziz Yıldırım’ın sözünü çiğnedi! İsmail Kartal antrenmana çıkmadı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal, antrenmana gelmedi.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Roma maçına 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

 

Sarı-lacivertiler, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör İsmail Kartal, antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'ın görevinin başında olacağını ifade etmişti.

Futbolcular Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

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