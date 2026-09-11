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Kışın habercisi ortaya çıktı: O gelince yaylaları terk ediyorlar!

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IHA Giriş Tarihi:

Kışın habercisi ortaya çıktı: O gelince yaylaları terk ediyorlar!

Gümüşhane'nin Sarıtaş Yaylası sakinleri, kışın habercisi olan vargit çiçeklerinin açmasıyla yavaş yavaş yayladan inmeye başladı.

#1
Foto - Kışın habercisi ortaya çıktı: O gelince yaylaları terk ediyorlar!

Çorak köyü sınırlarında yer alan ve kentin kayıtlı 430 yaylasından birisi olan 2 bin 250 metre rakımdaki Sarıtaş Yaylası ve civarındaki yaylalarda kış mevsiminin doğal meteorolojisi olarak kabul edilen vargit çiçekleri açtı.

#2
Foto - Kışın habercisi ortaya çıktı: O gelince yaylaları terk ediyorlar!

GÜZ ÇİĞDEMİ OLARAK DA ADLANDIRILIYOR Yörede “güz çiğdemi” olarak da adlandırılan sarı ve mor tonlarındaki çiçekler, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüzünü göstererek yayla sakinlerine göç hazırlıklarını başlatmaları yönünde uyarısını yaptı. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip Sarıtaş Yaylası’nda doğa incelemelerinde bulunan doğa rehberi İmdat Yılmaz, iklim şartları ve vargit çiçeklerinin açmasıyla başlayan doğal süreç hakkında detaylı bilgiler verdi.

#3
Foto - Kışın habercisi ortaya çıktı: O gelince yaylaları terk ediyorlar!

“BU ÇİÇEKLERİN AÇMASI ‘YAYLALARI TERK ET’ DEMEKTİR” Sarıtaş Yaylası’nın tarihi ve mevsimsel döngüsüne dikkati çeken doğa rehberi İmdat Yılmaz, vargit çiçeklerinin bölgedeki en temel takvim olduğunu söyledi. Yılmaz, “Şu anda Gümüşhane’ye bağlı Çorak köyünün Sarıtaş Yaylası’ndayız. Burada bahar aylarında çiğdem çiçekleri açar. Genelde tabii bahar ayında açar ama bu yıl sonbaharda da açtı. Bu bizim halk dilinde ‘Artık yaylaları terk et’ demektir. Yani yaylalardan yavaş yavaş toparlanıp gitmemiz gerekiyor, çünkü bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır.” dedi.

#4
Foto - Kışın habercisi ortaya çıktı: O gelince yaylaları terk ediyorlar!

Yayladaki yaşam sürelerine ve iklim şartlarına ilişkin verileri aktarmayı sürdüren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yaylamızın bildiğim kadarıyla 200 ile 400 yıl arasında bir geçmişi vardır. Sadece yılda 4 ay ya da azami 5 ay yaşanır. Ondan sonra da bir daha ki yıla kadar buralar terk edilir. Mayıs ortası gibi gelinir, kasım başı olmadan da bu yayla terk edilir. Çok güzel bir yayladır. Gümüşhane’nin bizim bildiğimiz 104 yaylasından bir tanesidir.”

#5
Foto - Kışın habercisi ortaya çıktı: O gelince yaylaları terk ediyorlar!

“KAÇKARLAR’A KAR YAĞDI, BÖLGEDE HAVA SICAKLIĞI 5 DERECEYE DÜŞTÜ” Bölgedeki dağların ve coğrafi yapının soğuk hava dalgasından doğrudan etkilendiğini vurgulayan İmdat Yılmaz, ortamdaki sıcaklık değerini ve çevredeki zirveleri işaret etti. Yılmaz, “Hava şu anda bence buz gibi, 5 derece falan tahmin ediyorum. Çünkü Kaçkarlar’a kar yağdı. Onun etkisi burada da var. Büyük ihtimalle 3 bin 82 metre yüksekliğiyle bu bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Deveboynu Dağı’nı da etkilemiştir. Arkamızda da 2 bin 680 rakımlı Karakaban Dağı var. Durum budur.” ifadelerini kullandı. Eski dönemlerden bu yana bölge halkının mevsim geçişlerini bu çiçeklere bakarak planladığını kaydeden Yılmaz, “Eskiden bu çiçekler açtığı zaman gelirlerdi ve giderlerdi. Yani bu çiçekler onların mevsim dönüşlerini belirler. Bu çiçekler açtıysa gelebilirler ve gidebilirler demektir. Bu yıl da bu sarı çiçekler bize ‘Artık burayı terk edin’ mesajı veriyor.” açıklamasında bulundu.

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