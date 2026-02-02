Nevşehir’de yaban hayatı kamerada
Nevşehir’de yaban hayatı, 15 yaşındaki Osman Yekta Bilgili tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.
Doğaya ve yaban hayatına olan ilgisiyle dikkat çeken genç doğaseverin kurduğu fotokapanlara, bölgede yaşayan birçok yaban hayvanı takıldı. Kırsal alanlar ve doğal geçiş güzergâhlarına yerleştirilen foto kapanlar sayesinde tilki, yaban domuzu, kurt, köpek ve tavşan gibi türler doğal yaşam alanlarında kayıt altına alındı. Özellikle gece saatlerinde elde edilen görüntüler, Nevşehir’deki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.
Fotokapanlar tarafından kaydedilen görüntülerde, özellikle yaban hayvanlarının geçişleri ve doğal yaşam alanlarındaki hareketleri kayıt altına alındı.