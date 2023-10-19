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Yerel Nevşehir'de TIR ile kamyon çarpıştı
Yerel

Nevşehir'de TIR ile kamyon çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 12:44:00 -
Nevşehir'de TIR ile kamyon çarpıştı

Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 42 L 0153 plakalı tır, çevre yolu zahire pazarı yakınlarında Ş.Ç. yönetimindeki 50 FD 550 plakalı çavdar yüklü kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondaki hububat çevreye döküldü.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyondaki 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
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