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Aktüel

Nevşehir'de karantinadaki köy drone ile denetleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:55:58 -
Nevşehir'de karantinadaki köy drone ile denetleniyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kurugöl köyü, drone ile kontrol ediliyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 2 Mayıs'ta halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınan köyde, köylülerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadıkları havadan denetleniyor.

Acıgöl Kaymakamlığının talebiyle Karapınar Belediyesi'nin temin ettiği drone, köy üzerinde sık sık kontrol uçuşları yapıyor.

Drone ile yapılan denetimler, 16 Mayıs'a kadar sürecek.


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