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Aktüel Nevşehir'de kağıtlara yazılıp "Hayal Kutuları"na atılan dilekler gerçek oldu
Aktüel

Nevşehir'de kağıtlara yazılıp "Hayal Kutuları"na atılan dilekler gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:32:44 -
Nevşehir'de kağıtlara yazılıp "Hayal Kutuları"na atılan dilekler gerçek oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen "Hayal Kutuları"ndaki taleplerin bazılarını yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların gerçekleştiremedikleri hayallerini yazmaları amacıyla şehrin farklı noktalarına "Hayal Kutuları" yerleştirildi.

Kısa sürede büyük ilgi gören kutulara binlerce kadın, isimleri ve iletişim bilgileriyle birlikte hayallerini yazdığı kağıtları bıraktı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde kurulan komisyonca açılan kutulardan çıkan ve gerçekleştirilmesi mümkün olan 50 talep tespit edildi.

Bu hayallerin bir bölümünü, geçen aylarda 8 kadının sıcak hava balon turuna katılmasını sağlayarak gerçekleştiren Belediye Başkanı Arı, bugün de diğer talihlileri makamında konuk etti.

Başkan Arı’nın hayalini gerçekleştirdiği kadınlardan bir çocuk annesi Fatma Eren, 14 yıl önce evlendiğinde gelinlik giyerek fotoğraf çektiremediğini belirtti.

Bu hayalini yazdığı kağıdı kutuya attığını anlatan Eren, uzun yıllar sonra gelinlik giyerek eşiyle fotoğraf çektirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Derinkuyu ilçesinde oturan ve ailesiyle kaldığı evlerinde kendisine ait kıyafet dolabı olması dileğini ileten 18 yaşındaki Seher Kabak'ın hayali de gerçekleştirildi.

Başkan Arı, ayrıca genç kıza yeni kıyafetler alması için hediye çeki verdi.

Yaşadığı mutluluğun tarifinin imkansız olduğunu belirten Kabak, "Şehrimiz böyle bir Belediye Başkanı olduğu için gerçekten çok şanslı. Evime hayal ettiğim dolabım geldiğinde nasıl olduğunu aileme bile inandıramadım. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arı ise göreve geldiği ilk günden itibaren şehirde kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulacaklarını söylediklerini ve bunu yerine getirdiklerini kaydetti.


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