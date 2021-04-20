Nevşehir'de firari hükümlü mağarada yakalandı
Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı mağarada yakalandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde firari hükümlü, peribacaları arasındaki mağarada yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan R.Ö'nün ilçede saklandığını belirledi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu R.Ö'yü peribacaları arasındaki bir mağarada yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.