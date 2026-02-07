Nevşehir'de film sahnelerini aratmayan ihanet! Doktoru soyan çete üyeleri birbirine kazık attı

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki emekli doktor Kemal K., kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerce üç ayrı tarihte dolandırıldı. 9 Aralık'ta 217 bin dolar, 16 Aralık'ta 230 bin dolar ve 24 Aralık'ta 203 bin dolar olmak üzere toplam 650 bin 500 dolar, şüphelilere elden teslim edildi. Bir süre sonra kandırıldığını fark eden doktor, durumu emniyete bildirerek şikâyetçi oldu.

ŞEBEKENİN İÇİNDEN "SES SANATÇISI" ÇIKTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın; İsmail C., Hasan K., Hüseyin T., Aziz T. ve düğünlerde ses sanatçılığı yaptığı öğrenilen Necdet T. tarafından planlı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelilerden Necdet T.'nin Siirt'te, İsmail C.'nin ise İstanbul'da olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin farklı suçlardan cezaevinde ya da gözaltında bulunduğu belirlendi. İstanbul ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 2 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

PARAYI ALDILAR AMA ÇETEYE VERMEDİLER

Soruşturma derinleştirildikçe olayın en çarpıcı detayı ortaya çıktı. Şebeke adına Nevşehir'de elden alınan 217 bin doların, diğer çete üyelerine teslim edilmediği belirlendi. Bu durumun ardından şüpheliler arasında ciddi bir para anlaşmazlığı ve husumet yaşandığı öğrenildi.

"NEVŞEHİR'E BİRLİKTE GELDİK, PARAYI BEN ALDIM"

İfadesinde konuşan Necdet T., Hüseyin T. ile birlikte 9 Aralık'ta uçakla Nevşehir'e geldiklerini, bir süre otelde bekledikten sonra verilen adrese yürüyerek gittiklerini anlattı. Hüseyin T.'nin geride beklediğini, siyah poşet içinde bulunan 217 bin doları kendisinin aldığını, ardından taksiyle bölgeden uzaklaştıklarını söyledi. Daha sonra taksiye Hüseyin T.'nin de bindiğini ve parayı ona teslim ettiğini ifade etti.

Lüks harcamalar suç dosyasına girdi

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen parayla hem kendileri hem de sevgilileri adına araçlar aldığı, ziynet eşyaları temin ettiği ortaya çıktı. Paraların bir kısmının kuyumcularda bozdurulduğu, nakit ödemelerle araç satın alındığı, kalan miktarla altın ve gümüş alımı yapıldığı belirlendi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU AĞIR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 adet otomobil, 400 bin TL nakit para, 484 gram altın, 20 bin dolar değerinde gümüş, 28 bin 400 dolar, 7 bin 200 Euro, 2 cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla para, ziynet eşyaları ve araçlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.