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Nevşehir’de FETÖ’cülere ağır darbe!

Nevşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon sonucunda 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
Nevşehir’de FETÖ’cülere ağır darbe!

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terörörgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
  1. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Nevşehir
  3. FETÖ/PDY terör örgütü
  4. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)

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