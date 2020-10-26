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Aktüel Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı
Aktüel

Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:44:18 -
Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Fatma A. (35) idaresindeki 50 BH 595 plakalı otomobil, Gülşehir-Tuzköy yolu Kapadokya Havalimanı yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan C.O. (55), K.K. (30), E.O. (26), M.K. (5), A.O. (3), M.A. (2), E.K. (2) ve Ö.A. (1), ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülşehir'den Tuzköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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