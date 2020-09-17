  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
Aktüel

Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:16:34 -
Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 2 şehit ailesi ile 2 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı törenle takdim edildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Valilik binasında gaziler ve şehir aileleri ile bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Becel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla takdim edilecek madalyaların vefa borcu ve minnet duygusunun birer sembolü olduğunu belirtti.

Tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını dile getiren Becel, şunları kaydetti:

"Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir. O sebeple dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu görevimizi layıkıyla yerine getirecek, devlet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün takdim edeceğimiz madalyaları, devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının bir sembolü olarak kabul edin."

Törende Vali Becel, madalyaları gazi polis memuru Ali Hakan Soğuk ve gazi jandarma astsubay kıdemli çavuş Dursun Büyükodabaşı ile şehit polis memurları Furkan Demir ve Semih Turgut'un ailelerine teslim etti.

Törene, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı