Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 2 şehit ailesi ile 2 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı törenle takdim edildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Valilik binasında gaziler ve şehir aileleri ile bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Becel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla takdim edilecek madalyaların vefa borcu ve minnet duygusunun birer sembolü olduğunu belirtti.

Tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını dile getiren Becel, şunları kaydetti:

"Bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir. O sebeple dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu görevimizi layıkıyla yerine getirecek, devlet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün takdim edeceğimiz madalyaları, devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının bir sembolü olarak kabul edin."

Törende Vali Becel, madalyaları gazi polis memuru Ali Hakan Soğuk ve gazi jandarma astsubay kıdemli çavuş Dursun Büyükodabaşı ile şehit polis memurları Furkan Demir ve Semih Turgut'un ailelerine teslim etti.

Törene, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener katıldı.

