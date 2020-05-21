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Nevşehir'de çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:13:11 -
Nevşehir'de çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "Osmanlı ocağı" olarak tabir edilen çaydanlık ısıtıcı jelin patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkan ve Songül Araslaner, Örnekevler Mahallesi Yasemin Sokak'taki ikametlerinde, iftarın ardından çay içmek istedi.

Aslaner çifti, evin teras kısmında oturdukları sırada, çaydanlığın sıcak kalması için kullandıkları jel kabı patladı.

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan alevler minder ve halıyı tutuştururken çiftin vücudunda da yanıklar oluştu.

Olayı haber verilmesi üzerine ikamete gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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