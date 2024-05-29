Bu sorun artık çözülmeli! Nevşehir'de başıboş köpek dehşeti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ekmek almak üzere evinden çıkan 58 yaşındaki Necati Dikici, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

10 köpek saldırdı!

Çevredeki diğer köpeklerin de saldırısıyla 10 köpeğin arasında kalan Dikici, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Dikici’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Necati Dikici, “Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı. Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum" dedi.

Dikici’nin yeğeni Doğan Karaman da, “Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış, ondan sonra 10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın” şeklinde konuştu.