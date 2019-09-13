0553 313 94 23

Nevşehir’de Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerine simit ikram edildi

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Belediyespor taraftarlar grubu Meterisliler tarafından düzenlenen organizasyonda Anadolu Lisesi 12.

13 Eylül 2019 Cuma 13:36
Nevşehir’de Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerine simit ikram edildi

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Belediyespor taraftarlar grubu Meterisliler tarafından düzenlenen organizasyonda Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 9.sınıf öğrencilerine simit ikramında bulundu.


İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 12.sınıf öğrencilerinin 9.sınıf öğrencilerine okula başlamaları nedeniyle kafalarına simit fırlatması olayına tepki gösteren Nevşehir Belediyespor taraftarlar grubu Meterisliler, Nevşehir Belediyesi ile yaptığı işbirliği ile Nevşehir Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerine simit ikramında bulundu. Anadolu Lisesi’nde düzenlenen program ilk olarak Okul Müdürü Rüstem Acar’ın konuşması ile başlarken Acar burada yaptığı konuşmada, “Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya aynı zamanda Nevşehir Belediyespor taraftarlar derneği olan Meterislilere bu değerleri hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Bugün aynı zamanda Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı tarafından simit ikramımız olacak. Biz diyoruz ki simit nimettir, nimet olduğu gibi insanidir, vicdanidir, ahlakidir ve İslamidir” dedi.


Okul Müdürü Acar’ın konuşmasının ardından ise 12.sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere okula ait flamayı ve Türk Bayrağını devrederek okullarını en güzel şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdiler.


Program daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve 12.sınıfların 9.sınıflara simit ikramı ile devam ederken Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ise burada yaptığı açıklamada, “İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinde son sınıfların yeni gelen öğrencilere simit atarak karşılamasına biz bir tepki olarak burada toplandık. Bizler Nevşehirspor taraftarlar derneği olarak deplasmana maça gittiğimiz o yere atılan simitlerin bir tanesini yeri geliyor beş kişi paylaşıyoruz. Burada nimete olan bir saygısızlıktan dolayı Nevşehir Anadolu Lisemizde bir tepki olarak karşı bir program düzenledik. Burada son sınıflarımız yeni gelen arkadaşlarına 2023 Anadolu Lisesi mezunlarına hoşgeldiniz diyerek simit ve aşure ikramında bulunacaklar. Asıl amacımız nimete yapılan bu saygısızlığı diğer arkadaşlara duyurmaktı. Biz ki yerde bir ekmek parçası bulduğumuz zaman bile üç kere öpüp başımıza koyan insanlarız. Nimetin bu şekilde ayaklar altına alınması bizi derinden üzdü” diye konuştu.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise yaptığı açıklamada Nevşehir tüm Anadolu’da olduğu gibi Nevşehir’in her bir ferdi nimetine şükretmeyi bilen milli ve manevi değerlerine saygılı son derece saygılı bir şehrin evlatlarıyız dedi. Arı, “Nevşehir Anadolu Lisesi gerçekten şehrimizin köklü liselerinden, değerli liselerinden ve ülkemizin farklı kademelerinde iyi noktalara mezunlarının geldiği bir lisedir. İlk geldiğimiz günden beri özellikle hassasiyet gösterdiği önem verdiğim bir lise. Böyle bir lisede hem Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü hem de Nevşehir Belediyespor taraftar gurubumuz Meterislilerin organizasyonu ve Nevşehir Belediyemizin katkılarıyla nimete şükür günü düzenledik. Gerçekten duygulandım, gerçekten çok gururlandım, duygusal bir ortam oldu. Çünkü biz nimete, milli manevi değerlere saygı olan bir toplumuz. Hele hele Nevşehir tüm Anadolu’da olduğu gibi Nevşehir’in her bir ferdi nimetine şükretmeyi bilen milli ve manevi değerlerine saygılı son derece saygılı bir şehrin evlatlarıyız. Bu şehrin evlatları olarak bugün bir daha gurur duydum. Nimete şükür günüydü, yeni başlayan kardeşlerimize simit ikram ettik, nimete şükrettik” şeklinde konuştu.


Program aşure ikramının edilmesiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Velinin okul müdürünün kapısını kırması protesto edildi
    1. Velinin okul müdürünün kapısını..
    2. Okul taşıtında 30 düzensiz göçmen..
    3. Dünyada her 5 çocuktan biri egzamayla..
    4. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    5. Borsa ilk yarıda yatay
    6. Kulalı sanatçı ilçesini tanıtmak için..
    7. Emine Erdoğan, öğrencilere atıktan..
    8. Sedanur Güzel davasının sanıkları,..
    9. Diyarbakır'daki ailelere 154 aşiretten..
    10. TÜRSAB, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç..
    11. Basketbol Akademi’de kış dönemi..
    12. Macaristan ve Slovakya arasında..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen..
    15. Başkan Özlü, terminal esnafıyla bir..
    16. Türk Eximbank kredi faiz oranlarını..
    17. Teknopark İstanbul, Nuri Demirağ'ın..
    18. Başkan Güder’den ’Futbol köyü’..
    19. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı..
    20. Akçakoca’da zarar gören tabelalar..
    21. Bakan Yardımcısı Yavuz, BMDTÖ'de..
    22. 8 bin 110 bedelli asker yemin etti
    23. FIBA Dünya Kupası’nda ilk finalist..
    24. Palamut fiyatı 7’ye katladı
    25. Düzce Belediyesi izinsiz bırakılan..
    26. Boyun ağrısında egzersizin rolü
    27. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    28. Nevşehir’de Anadolu Lisesi 9.sınıf..
    29. Hacire ananın başlattığı eylem büyüyor
    30. Çinli marangoz el işi ahşap araba..
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!