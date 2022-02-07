Nevşehir'de 3 uyuşturucu tutuklaması

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre il genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalarda toplam; 11,30 gram toz esrar, 2,08 gram plaka esrar, 4,20 gram eroin, 10,92 gram metamfetamin, 1,36 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından, 4 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı.

Haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak' suçundan emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen İ.Y. ve yabancı uyruklu D.R. ve H.E. tutuklandı.