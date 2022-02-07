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Yerel Nevşehir'de 3 uyuşturucu tutuklaması
Yerel

Nevşehir'de 3 uyuşturucu tutuklaması

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından toplam 14 olay meydana gelirken 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 15:53:00 -
Nevşehir'de 3 uyuşturucu tutuklaması

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre il genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalarda toplam; 11,30 gram toz esrar, 2,08 gram plaka esrar, 4,20 gram eroin, 10,92 gram metamfetamin, 1,36 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından, 4 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı.

Haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak' suçundan emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen İ.Y. ve yabancı uyruklu D.R. ve H.E. tutuklandı.

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