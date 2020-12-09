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Ekonomi Nevşehir ve Erzincan'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
Ekonomi

Nevşehir ve Erzincan'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:04:26 -
Nevşehir ve Erzincan'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

ANKARA (AA) - Nevşehir ve Erzincan'ın merkezdeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Nevşehir merkez ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ adına kayıtlı Erzincan merkezdeki 2 taşınmaz için düzenlenen ihalelerin nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Söz konusu taşınmazlara yapılan en yüksek tekliflerin, toplam 41 milyon 534 bin lira olduğu bildirildi.

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