Nevşehir Kozaklı TOKİ sonuçları | TOKİ Nevşehir isim listesi
Nevşehir Kozaklı TOKİ sonuçları! Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri kaldığı yerden devam etmeye başladı. Nevşehir'de TOKİ başvurusuna bulunanlar "Nevşehir TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Nevşehir Kozaklı sonuçları" , "Nevşehir Kozaklı TOKİ sonuçları 2020" , "Nevşehir Kozaklı isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Nevşehir isim listesi…
81 ili kapsayan 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta tamamlandı. 100 bin konut için bir milyonu aşkın başvuru yapıldı. Kura çekimleri şubat ayının son haftasında il il çekilmeye başlandı. Koronavirüs salgınının ardındansa kura çekimleri ertelendi. 28 Nisan itibariyle kura çekimi yeniden başladı. İşte, detaylar.
Nevşehir Kozaklı TOKİ sonuçları | TOKİ Nevşehir isim listesi
Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura çekimi bugün gerçekleşti. İnternetten canlı yayınlanan kurada isimler belirlendi.
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