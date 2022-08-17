Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru süresi 17.08.2022tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp, eksik belgeli ya da başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığı tespit edilmesi halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İhtiyaç duyulması halinde ise; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.nevsehir.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Doçent kadrosuna; Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

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