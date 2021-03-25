Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik kadrosunu güçlendiriyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi birimlerine ilgili yönetmelik maddeleri ve üniversite yönergesi doğrultusunda akademik kadrolarına 11 öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar 24.03.2021 tarihinden itibaren başvurularını 15 gün süre zarfında yapabilecek. Adaylar, üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir. Duyuruya göre, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.
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