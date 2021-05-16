Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Ortaöğretim son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, YKS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanı 2021, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi başarı sıralaması ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kontenjanları nelerdir?