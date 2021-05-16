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Eğitim Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Ortaöğretim son sınıf öğrencileri, YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, YKS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanı 2021, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi başarı sıralaması ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 00:01:00 -
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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