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Aktüel

Nevşehir çiçek açıyor

Nevşehir Belediyesi, park, kavşak, refüj ve yol kenarları başta olmak üzere kenti mevsimlik çiçeklerle donatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:04:56 -
Nevşehir çiçek açıyor

Nevşehir Belediyesi, park, kavşak, refüj ve yol kenarları başta olmak üzere kenti mevsimlik çiçeklerle donatıyor.


‘Yeşil Şehir Nevşehir’ sloganıyla Nevşehirlilere daha yeşil bir şehir sunmak için gerçekleştirdiği peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan Nevşehir Belediyesi, mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Park, refüj ve yol kenarları ile şehrin ana arterlerine begonya, ateş çiçeği, karanfil, top kadife, gül, berberis gibi süs bitkileri çiçekler diken Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptıkları alanlarda izlenmesi doyulmaz manzaralar oluşturuyor.


Belediye ekipleri son olarak geçtiğimiz günlerde Valilik Kavşağı ile Halk Eğitim Merkezi Kavşağı arasındaki Ali Dirikoç Bulvarı’nda yaptığı peyzaj çalışmasını da tamamladı. Bulvardaki refüjlerde yer alan ağaçların bakım ve budamasını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dikilen süs bitkileri ve rengârenk çiçeklerle bulvara bambaşka bir güzellik kattı.

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