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Nevşehir Belediyespor’da neşeli idman

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da yapılan antrenman sonrasında kaleci Onur Behiç Özalgan ile Ozan Kılıçoğlu ve Ergün Cengiz’in doğun günü pasta kesilerek kutlandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
Nevşehir Belediyespor’da neşeli idman

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor’da yapılan antrenman sonrasında kaleci Onur Behiç Özalgan ile Ozan Kılıçoğlu ve Ergün Cengiz’in doğun günü pasta kesilerek kutlandı.


2019-2020 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacağı Diyarbekir Spor A.Ş hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Eylül 2019 Pazar günü Gazi Stadında oynanacak maça Teknik Direktör Ergün Aytekin nezaretinde kendi tesislerinde hazırlanan kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların antrenmanlardaki hırsı ve neşesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.


Çoğunluğu bu sene takıma katılan futbolcuların kısa sürede kaynaştıkları gözlenirken futbolcular ligin ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde galip gelerek lige 3 puan ile başlamak istiyor.


Bu arada takımın son yapılan antrenmanında 25 yaşına basan kaleci Onur Behiç Özalga, futbolcular Ozan Kılıçoğlu (28) ve Ergün Cengiz (32) için doğum günü pastası kesildi. Hep birlikte arkadaşlarının yeni yaşını kutlayan kırmızı beyazlı futbolculara teknik heyette eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
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