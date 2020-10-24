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Aktüel Nevşehir Belediyesinin "Acil Hayat Butonu" uygulaması başladı
Aktüel

Nevşehir Belediyesinin "Acil Hayat Butonu" uygulaması başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:30:58 -
Nevşehir Belediyesinin "Acil Hayat Butonu" uygulaması başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için "Acil Hayat Butonu" uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak ve güvende olduklarını hissettirmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında geliştirilen projeyle hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerine, Nevşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezi’ne doğrudan ve kesintisiz iletişim sağlayan akıllı çağrı sistemi kuruldu.

Bu sistem ile vatandaşlar, yardıma ihtiyaç duyduklarında ve acil durumlarda evlerinde bulunan butona basarak Belediyeden hizmet alabilecek.

Çağrı merkezi ile yapılan görüşme sonunda Belediye ekipleri elektrik ve su arızasının giderilmesi, ilaç ve temel gıda maddelerinin alımı, hastaneye ulaşım gibi talepler için harekete geçerek ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu eve gidecek.

Tıbbi yardım taleplerinde ise çağrı merkezi görevlileri ilgili yaşlıların adres bilgilerini 112 Acil Sağlık ekipleri ile paylaşarak söz konusu evlere ambulans yönlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, uygulamanın, yardıma ihtiyaç duyanlara derman olacağını belirterek, "Rabb'ime hamdolsun, seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler 'Şehrimizde kimse sahipsiz kalmayacak' dedik. Vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Onların hayata daha güvenli bakması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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