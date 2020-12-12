  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nevşehir Belediyesinden üstü açık otobüsle "Hayat eve sığar" konseri
Aktüel

Nevşehir Belediyesinden üstü açık otobüsle "Hayat eve sığar" konseri

Belediye Başkanı Rasim Arı: - "Vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarına bir nebze katkımız olsun diye konserleri başlattık" - "(Makam aracına saçma isabet etmesi) Orası avlanma bölgesi, avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olma olasılığı üzerinde duruyoruz, öyledir"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:06:37 -
Nevşehir Belediyesinden üstü açık otobüsle "Hayat eve sığar" konseri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara moral olması amacıyla üstü açık otobüsle konser verdi.

Belediye orkestrası, 2000 Evler, 15 Temmuz ve Esentepe mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs üzerinde oluşturulan platformda çeşitli türkü ve şarkılar seslendirdi. Vatandaşlar da konseri evlerinin balkon ve pencerelerinden dinledi.

Etkinliğin bir kısmında, ekibe eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, otobüsün direksiyonuna geçti.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde düzenledikleri etkinliği yeniden başlattıklarını, her hafta sonu farklı semtlerde gezici konser düzenleneceğini belirtti.

Hafta sonunu evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlara moral vermeyi amaçladıklarını aktaran Arı, "Belediye olarak insanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da gidermeye gayret ediyoruz. İnsanlar evlerinden çıkamıyorsa biz insanlarımızın ayağına gideriz dedik. Vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarına bir nebze katkımız olsun diye konserleri başlattık. İnşallah keyifli bir zaman geçirirler." dedi.

Bir gazetecinin makam aracına saçma isabet etmesini sorması üzerine Arı, Nevşehir-Aksaray yolunda aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçma isabet etmiş olabileceğini belirtti.

Olayın tesadüfen gerçekleşmiş olabileceğini dile getiren Arı, "Orası avlanma bölgesi, avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olma olasılığı üzerinde duruyoruz, öyledir. Yoksa bizin ne kimseyle işimiz olur, ne de kimsenin bizimle işi olur. Yani tesadüf olan bir durum diye düşünüyoruz. Onun haricinde bir şey yok, biz işimize bakıyoruz ama her kuşun da eti yenmez onu da bilesiniz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında ger..
Apple'dan evden çalışma kararı
Teknoloji

Apple'dan evden çalışma kararı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi yeni tedirler alan teknoloji devi Apple, personellerin Haziran ayına kadar ofislerine döneme..
ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı
Dünya

ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yaptırımı da içeren Savunma Bütçesi Senato'dan geçti. Trump'ın veto hakkının olmadığı tasarıda 30..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay