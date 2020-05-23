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Nevşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme

Nevşehir Belediyesi, İstanbul'da 2 günde 'sehven' 500 bin ton asfalt döktüğünü iddia edip alay konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:02:00 -
Nevşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 2 günde 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etmişti. Şehir hastanesinin yollarını bile 'bütçe yok' diyerek yapmayan İBB Başkanı, teknik olarak imkansız olan bir icraatı gerçekleştirdiğini ileri sürerek sosyal medyada alay konusu olmuş ardından açıklama yapmak zorunda kalarak, '500 bin ton' ifadesinin yanlışlıkla yazıldığını ileri sürmüştü.

Nevşehir Belediyesi'nden İmamoğlu'na gönderme geldi.

Nevşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bin ton olmasa da biz de çok asfalt döktük..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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