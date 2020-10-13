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Aktüel Nevşehir Belediyesince 18 yaşına giren gençlere pasta ve hediyeler veriliyor
Aktüel

Nevşehir Belediyesince 18 yaşına giren gençlere pasta ve hediyeler veriliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:56:13 -
Nevşehir Belediyesince 18 yaşına giren gençlere pasta ve hediyeler veriliyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesince başlatılan uygulama kapsamında 18 yaşına giren gençlere doğum günü pastası ve hediye veriliyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı, hayata geçirilen uygulama kapsamında 350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokak’ta ikamet eden Seda Nur Şenol'u evinde ziyaret etti.

Doğum günü dolayıyla hediyesini takdim eden Arı, pastaya Şenol ile birlikte üfledi.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşayan gençleri önemsediğini, açtığı tazminat davalarından elde ettiği gelirle Nevşehir halkı yararına farklı etkinlikler düzenlediğini belirtti.

Kendisine avukatı aracılığıyla gün içinde ulaşan tazminatın bir kısmıyla Şenol'a hediye ve doğum günü pastası aldığını aktaran Arı, "Gençlerimizle bir araya gelmenin yeni bir yolunu bulduk. Doğum günlerinde ağabeyleri olarak yanlarında olalım diye düşündük. Gençlerimizin ülkesi için faydalı bireyler olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şenol ise Arı'yı evlerinde görmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.


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