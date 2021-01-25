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Siyaset Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan istifa iddialarına net cevap
Siyaset

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan istifa iddialarına net cevap

İstişare için gittiği Genel Merkez ziyareti sonrası bazı odaklar tarafından AK Parti’den istifa ettiği iddiaları ortaya atılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 07:18:00 -
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan istifa iddialarına net cevap

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den istifa edeceği iddialarının ardından ilk kez konuştu.

Hakkında soruşturma başlatıldığı söylentilerinin doğru olmadığını belirten Arı, istifa iddialarını ise reddetti.

Başkan arı ilk kez konuştu, istifa iddialarını reddetti

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Arı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençliğimin ilk yıllarından beri bu davanın bir neferi olarak her seviyede gönülden sunduğum hizmetler hiç beklentim olmamasına rağmen beni bu kutlu davanın Nevşehir'de hizmetkârı yaptı. Önce Rabbimin inayeti ve sonra da liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu şehre hizmet etme fırsatına kavuştum.

Hizmet etme imkânına sahip olduğum geçmiş 21 aylık süre zarfında, adil olan herkesin şehadet edebileceği gibi ülkem ve aziz hemşehrilerim için bütün ekibimle dur durak bilmeden canla başla çalıştık. 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'de değil dünyada da her türlü engel ve zorluğa rağmen haksızlığa, hukuksuzluğa karşı gelmiş her zaman dik durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu felsefesi doğrultusunda hareket eden partimiz hiç bir zaman yolsuzluğu ve hırsızlığı örten bir tutum sergilememiş aksine kimsenin gözünün yaşına bakmadan gereğinin yapılmasını sağlamıştır.

"Benim haricimde yapılan açıklamalara itibar edilmemeli"

Şehrimizde İl Başkanlığı kongre süreci yaşanmaktadır. Bunu istişare etmek için gitmiş olduğum AK Parti Genel Merkezi'nde tarafıma devam eden adli ve idari süreçle alakalı herhangi telkinde bulunulmamıştır. Bazı basın ve yayın organlarında iddia edildiği gibi Genel Merkez görüşmemden sonra hiç bir platformda açıklamam olmadığını ve hiç kimseyle bu süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirmediğimi belirtmek isterim. Partim ve benim haricimde yapılan açıklamalara bu itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."

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