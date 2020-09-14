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Aktüel Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle'yi ağırladı
Aktüel

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle'yi ağırladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:01:14 -
Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Serulle'yi ağırladı

NEVŞEHİR (AA) - Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elias Serulle beraberindeki heyetle Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle, Başkan Arı ile bir araya geldi.

Belediye binasında gerçekleşen görüşmede, Arı, konuk büyükelçiye Kapadokya bölgesi ve Nevşehir hakkında bilgi verdi.

Serulle ve beraberindeki heyeti Nevşehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arı, başta Kayaşehir olmak üzere çeşitli turizm yatırımlarına ilişkin çalışma yürüttüklerini belirtti.

Büyükelçi Serulle ise misafirperverliğinden dolayı Arı'ya teşekkür ederek, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Görüşmenin sonunda Arı, Serulle'ye yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye etti.

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