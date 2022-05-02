Nevresim ve çarşafları ne sıklıkta değiştirmek gerekir? Püf noktalarıyla yatak temizliği nasıl yapılır?

İngiltere'de 2 bin 250 yetişkinin katıldığı bir ankette bekar erkeklerin yüzde 12'si çarşaflarını akıllarına ne zaman gelirse o zaman yıkadığını belirtiyor.

Kadınlarda bu oranlar daha yüksek. İngiliz bir yatak şirketinin verilerine göre bekar kadınların yüzde 62'si çarşaflarını iki haftada bir; çiftlerse üç haftada bir değiştirdiğini söylüyor.

Çarşaflarımızı ne zaman ve neden değiştirmemiz gerekiyor?

BBC'ye konuşan Psikolog, Nörobilimci ve Uyku Uzmanı Dr. Lindsay Browning, çarşaflarımızı haftada bir kez veya en fazla iki haftada bir değiştirmemiz gerektiğini söylüyor.

Bunda en önemli gerekçeyse hijyen. Havaların ısınmaya başlamasıyla gece terlemeleri de artıyor.

Dr. Browning: "Çarşafların teri emmesi hem kötü kokuya hem de gözeneklerinin tıkanmasına neden oluyor." diyor.

Dr. Browning uykumuzu almamız için serin hissetmemiz gerektiğini ve bunun hava akımının sağlanmasıyla mümkün olduğunu belirtiyor.

Hava akımını sadece ter değil, uyku sırasında vücudumuzdan dökülen ölü deri hücreleri de engelleyebiliyor.

Dr. Browning: "Çarşaflarınızı yeterince yıkamazsanız ölü hücreler bu dokuların içinde birikmeye başlar." diyor.

Biriken ölü hücreler, bu hücrelerle beslenen akarların çoğalmasına zemin hazırlıyor ve bu da rahatsızlıklara ve ciltte alerjilere neden olabiliyor.

Mevsime göre değişir mi?

Dr. Browning, kış aylarında sıklığın azalmasının tolere edilebileceğini ancak çarşafları haftada bir değiştirme sıklığının ideal olduğunu belirtiyor.

Kış aylarında daha az terlesek bile ölü deri hücrelerimizi vücudumuzdan atmaya devam ediyoruz, bu yüzden iki haftada bir sıklık bile yeterli olmayabiliyor.

Dr. Browning, yatağa hâlâ görece kirli ellerle ve aynı kirli nefesle girdiğimizi hatırlatıyor.

Gece duş aldığı için çarşaflarının kirlenmediğini savunan ve bu nedenle çarşaflarını düzenli değiştirmeyen insanlar da var.

Ancak Dr. Browning yaz aylarının yaklaşmasıyla bahar nezlesi ve polen alerjilerinin tetiklendiğini belirtiyor:

"Çarşaflarınızı düzenli yıkamanız önemli çünkü bu alerjenler yatakta da sizi rahatsız etmeye devam edecek ve burnunuzun kapanmasına neden olacaktır."

Uykusuzluğu besliyor

Pizuna Linens adlı ev tekstili şirketinin araştırmasına göre, insanların yüzde 67'si çarşaflarını unuttuğu için değiştirmediğini söylüyor. Yüzde 35'i kirli çarşaflardan rahatsız olmadığı, yüzde 22'si ise değiştirecek bir yatak takımı olmadığını belirtiyor. Nevresim takımlarının sık sık yıkanması gerektiğine inanmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 38.

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Dr. Browning, yatak odalarımızda mutlu ve güvende hissetmemizin önemli olduğunu belirtiyor ve uykusuzluk sorununun kirli çarşaflardan beslendiğini şöyle açıklıyor:

"Çarşaflarınız kirliyse, kokuyorsa, yatağınızda olma isteğiniz de azalıyor.

"Yatağa girdiğimizde huzurlu hissediyorsak, temiz yatak kokusu sakin ve mutlu hissetmemize yardımcı olur."

Yatak temizliği nasıl yapılır?

Her ne kadar üzerini çarşaf ile örtüyor olsanız bile yatağınızın yüzeyinde zamanla toz birikintileri oluşur. Bu nedenle yatağınızın üstünü vakumlama tekniği ile temizlemek olmalı.

Yatak Örtülerinizi Kaldırın

Eğer yatak temizliğine giriştiyseniz ilk adımınız yatağın üzerindeki çarşaf ve yastıkları kaldırmak olmalı. Yatağınızın her bir noktasını detaylı bir şekilde temizlerken kirli çarşaflarınızı da çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Elektrik Süpürgesi ile Süpürün

Günün tüm yorgunluğundan kurtularak üzerinde huzur dolu düşler gördüğünüz yatağınız zamanla kirlenebilir ve hastalıklara neden olabilecek bakterilere yuva olabilir. Bu noktada çarşaf ve örtülerinizi sık sık değiştirmek önemli bir adım olsa bile yatağınızın temizliğini de unutmamak gerekir. Peki kötü kokulardan ve bakterilerden arındırmak için en doğru şekilde yatak temizliği nasıl yapılır?

Eğer elektrikli süpürgenizin döşeme aparatı varsa onu kullanarak yoksa da süpürge başlığını temizledikten sonra yatağın tüm yüzeyini süpürebilirsiniz. Dar alanlar kirlerin en çok biriktiği alanlardır. Bu nedenle özellikle dikişlerin olduğu kısımlarda daha fazla sabırlı ve özenli davranmanız gerekebilir.

Yatağınızda oluşan lekeleri yok edin

Yatağınızın yüzeyindeki kalıntıları temizledikten sonra sıra geldi lekeleri gidermeye. Yatağın üzerinde yaşayan, maytlar kir ve bakterilerle beslenir. Bu canlıların yatağın üzerine bıraktığı dışkılar ise yatağın yüzeyinde zamanla sararlamalara neden olur.

Oluşan sararmaları gidermek için lekeli alanları bir bezin üzerine sıkmış olduğunuz leke temizleyici ile nazikçe silin. Ardından başka bir bezi soğuk su ile ıslattıktan sonra leke temizleyici ile silmiş olduğunuz alanın üzerinden bu bezle tekrar geçin.

Bu adımda yatağın dokusuna zarar vermemek için temizleyiciyi direkt olarak yatağın üzerine uygulamamakta fayda var. Bu yöntem yalnızca sararmaların değil çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşmuş diğer lekeleri de yok etmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda bezi mutlaka soğuk su ile ıslatmalısınız çünkü leke temizleyici sıcakla temas ettiği takdirde daha derin lekelere neden olabilir.

Yatağın üzerine karbonat serpin

Yatağınızın yeniden tertemiz olmasını ve kötü kokuların uçup gitmesini istiyorsanız, üzerine tüm yüzeyini kaplayacak şekilde karbonat serpin. Daha kolay olması için bu işlemi bir elek yardımıyla uygulayabilirsiniz. Karbonatları temizlemeden önce bir süre bu şekilde bekletin.

Yalnızca kötü kokuları gidermekle kalmayıp gece uyurken yatağınızın mis kokusunu içinize çekmek isterseniz, karbonatı yatağın üzerine dökmeden önce içine en sevdiğiniz kokudan birkaç damla damlatabilirsiniz.

Yatağın üzerini yeniden süpürün

Aradan yaklaşık olarak 7-8 saat geçtikten sonra yatağın üzerindeki karbonat kalıntılarını elektrikli süpürge yardımıyla süpürün.

Yatağı ters çevirin

Her ne kadar yatağın ön yüzünü kullanıyor olsanız da temizlik işine girişmişken yarım bırakmak olmaz. Yatağın diğer kısmı da zamanla kirlenebilir. Bu nedenle yatağı ters çevirerek uygulamış olduğunuz diğer adımları yatağın arka yüzü için de tekrarlayın.

Ayrıca eğer yaylı yatak kullanıyorsanız yatağın içerisindeki yayların zamanla sıkışarak sizi rahatsız edebileceğini de belirtelim. Bu nedenle yaylı yatakların her üç ayda bir çevrilerek diğer yönünün kullanılması önerilir. hassas yay teknolojisi ile üretilen yataklar için böyle bir durum söz konusu değildir.