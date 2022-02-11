Netflix'ten İstanbul skandalı! Pera Palas'ta...

Türkiye’de milyonlarca evde kullanıldığı bilinen Netflix platformu bu sefer de İstanbul’un işgaline duyduğu özlemi dile getirdi.

Türk toplumun değerlerine yaptığı içeriklerle saldıran Netflix pervasızca bir skandala daha imza attı.

Daha önce yaptığı sapkın, yanlı ve şiddet dolu dizi ve filmlerle toplumun en kutsal yapı taşı olan aile kavramını çökertme yöneliminde olan Netflix gözünü yine Türkiye’ye dikti.

İşgale övgü dolu sözler

Netflix Türkiye, Atatürk’e düzenlenen bir komployu engellemeye çalışan birinin başından geçen olayları konu alan dizisini 3 Mart’ta yayınlanacağını duyurdu. Dizinin ilk fragmanını yayınlanırken Netflix Türkiye, resmi hesaptan yaptığı bir paylaşımda yazdıkları İşgal İstanbulu’na duyulan özlemi ortaya koydu.

Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinin ilk fragmanın Netflix Türkiye “Kendini 1919’da bulmak… Keşke benim de başıma gelse” notuyla paylaştı. Bu skandal sözleri bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşıladı. Gelen yorumların hepsi Netflix’in “işgal altındaki İstanbul’u arzu ettiği” yönündeydi.