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Medya Netflix'te yayınlanan yeni çizgi dizi 'İşaretli Yerden Kesin'de PKK/YPG propagandası!
Medya

Netflix'te yayınlanan yeni çizgi dizi 'İşaretli Yerden Kesin'de PKK/YPG propagandası!

Rezil içerikleri ile toplumu zehirlemeye devam eden Netflix'te 18 Kasım'da yayınlanmaya başlayan "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG paçavralarının kapı ve duvara asıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:02:00 - 2021-11-22 15:04:24
Netflix'te yayınlanan yeni çizgi dizi 'İşaretli Yerden Kesin'de PKK/YPG propagandası!

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

Çizgi dizi, platformun Türkçe edisyonunda da var

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.

Netflix tarafından yayımlanan tanıtım yazısında ayrıca, "Zerocalcare kendi çizgi romanından uyarlanan bu animasyon diziyi yazdı, yönetti ve ana karakteri seslendirdi" deniliyor.

PKK ve YPG paçavraları

37 yaşındaki Romalı karikatüristin, çizgi dizinin bazı sahnelerinde terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarına yer verdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Yayınlanan fragmanın açılış sahnesinde, baş kahramanın kapıyı açıp ışığı yakmasıyla YPG bayrağının kapının arkasına asıldığı göze çarpıyor.

15 dakikalık 6 bölümden oluşan dizinin ilk sezonundaki diğer bir sahnede ise, eğlence mekanının duvarında PKK paçavrasının asılı olduğu görülüyor.

PKK destekçileri sevinçli

Fragmanın yayınlanması sonrası paçavralarının çizgi dizide yer aldığını gören terör destekçileri, özellikle de sosyal medyadan "PKK/YPG Bayrakları Her Yerde" sloganları attı.

(Haber7)

 

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