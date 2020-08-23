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Gündem Netflix'in maskesi düştü! "Pedofiliyi destekliyor musunuz?" sorusuna şok cevap!
Gündem

Netflix'in maskesi düştü! "Pedofiliyi destekliyor musunuz?" sorusuna şok cevap!

Netflix'e "Pedofiliyi destekliyor musunuz? Evet veya hayır demeniz yeterli." sorusunu soran müşteri aldığı cevapla şoka uğradı. Netflix verdiği cevapla karanlık zihniyetini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 00:18:00 - 2020-08-23 00:28:50
Netflix'in maskesi düştü! "Pedofiliyi destekliyor musunuz?" sorusuna şok cevap!

 yeniakit.com.tr 

11 yaşındaki Müslüman kız çocuğu üzerinden pedofili propagandası yapan Netflix'e tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Tepkilerin odağı olan sapkınlık üssü Netflix'e abone olan bir izleyicinin sorduğu soru, Netflix'in arkasındaki karanlık ve kirli zihniyeti gözler önüne serdi.

Netflix müşteri hizmetlerine mesaj atan bir izleyici "Çocukları cinselliğe iten böyle yayınları kim onaylıyor?" tepkisinde bulundu.

Netflix'e pedofili sorusu

Ayrıca Netflix'e "Pedofiliyi destekliyor musunuz? Evet veya hayır demeniz yeterli." sorusunu soran izleyici aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

Şok cevap: Yaratıcı özgürlüğe inanıyoruz

Netflix'ten gelen cevap ise şoke etti. Netflix müşteri hizmetleri bu soruya şu cevabı vererek karanlık zihniyetini apaçık sergiledi:

"Bu konuda gerçekten yorum yapamayız. Ancak yaratıcı özgürlüğe inanıyoruz. Dinlere, kültürlere, geleneklere ve değerlere saygı duyuyoruz."

İşte Netflix'in o cevabı:

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