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Netflix'in Fatih Sultan Mehmet dizisi başlıyor

Netflix'in Fatih Sultan Mehmet konulu dizisi Ottoman Rising hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Dizinin altı bölümden oluştuğu ve İstanbul'un fethini konu alacağı öğrenildi.

15 Ocak 2019 Salı 14:59
Netflix'in Fatih Sultan Mehmet dizisi başlıyor

Netflix dizisi Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) hakkında yeni bilgiler geldi. Dizinin altı bölümden oluşacağını açıklayan Karga Seven Pictures'ın kurucu ortaklarından Emre Şahin, ana hikayenin İstanbul'un fethi olacağını söyledi.

Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures'ın kurucu ortaklarından Emre Şahin, Milliyet'ten Buket Aydın'a verdiği röportajda Netflix için hazırladıkları Ottoman Rising dizisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, Netflix'in dünyada en çok tanınan imparatorlukları öğrenmek için bir araştırma yaptırdığını ve bu araştırmada Osmanlı ve Roma imparatorlukları başı çekince Osmanlı ile ilgili bir dizi çekmek için kendileri ile iletişime geçtiğini söyledi.

'Altı bölümden oluşacak'

Ottoman Rising'in bu şekilde ortaya çıktığını söyleyen Şahin, dizinin altı bölümden oluşacağını belirtti.

Şahin, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak dizide ana hikayenin İstanbul'un fethi olacağını, fakat hikayenin oradan farklı yerlere açılacağını söyledi.

'Dizinin dili ingilizce'

Dizinin dilinin İngilizce olacağını açıklayan Şahin, Ottoman Rising'in Çin'de gösterilmesi için de önemli bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.
Şahin, yönetmenliğini de üstleneceği diziyi daha genç, dinamik ve uluslararası bir görsel dilde yapacaklarını söylerken, dizide uluslararası bir oyuncu kadrosu olacağını ifade etti.

Diziyi "Bizden ama her anlamıyla da uluslararası bir proje gibi" diye nitelendiren Şahin, Ottoman Rising'in senaryosunu Karga Seven Pictures'taki ortakları Kelly McPherson ve Elizabeth Lake ile birlikte kaleme aldıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:59
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Netflix
  4. Ottoman Rising

YORUM YAZ

  • Kaan ÇatalKaan Çatal52 dk önce
    Fatih Sultan Mehmet Han. Kaç Yaşında fethetti 21 yaşında. Pekiresimlerdeki kişiler ve dizilerdeki ve sinema filmlerindeki karaketerler niye 45 ve 50 yaşlarında ?????? yediremiyorlar 21 yaşında bir çocuğun bizansı yıkmış olmasını.
  • nooooonooooo1 sa önce
    haremden çıkarmazsınız artık

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